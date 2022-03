Gran Turismo 7, il bug delle patenti risolto con la nuova patch

Sony e Polyphony Digital hanno pubblicato una nuova patch per Gran Turismo 7 che porta il gioco di corse alla versione 1.07. Tra i tanti interventi previsti da questo aggiornamento spicca quello relativo al bug delle patenti: lo sviluppatore giapponese ha infatti risolto il problema che, in alcuni test, portava gli utenti ad affrontare la sfida con un set di gomme errato, che ne rendeva praticamente impossibile il superamento.

Si tratta comunque di un update piuttosto importante perché, oltre a questo atteso fix, aggiunge una modalità broadcast specificatamente pensata per gli streamer. In questo modo si potrà trasmettere del gameplay senza le tracce musicali che potrebbero far incorrere in problemi di copyright.

Gran Turismo 7: il bug delle patenti e non solo, le novità della patch 1.07

Il changelog completo della patch 1.07 di Gran Turismo 7 è disponibile sul sito ufficiale del gioco in lingua inglese. Oltre a quanto spiegato nei due paragrafi precedenti, l'aggiornamento interviene su diverse aree della produzione, come le impostazioni delle auto, la gestione delle lobby, le missioni, le esperienze sui circuiti mondiali, il garage e molto altro ancora.

Scopriamo infatti che il bug delle patenti, che consisteva appunto nell'utilizzo di set di gomme errati per certe sfide, si è verificato anche in alcuni tracciati per le Esperienze Circuito, rendendo praticamente impossibile l'ottenimento del tempo indicato dal gioco. In tal senso, sono state anche modificate le ricompense ottenibili, che adesso variano a seconda del tempo di guida e della difficoltà.

Si è lavorato anche sul modello di simulazione fisica: è stato adeguato il modello per ridurre l'effetto di aderenza persa quando le auto con elevato carico aerodinamico passavano su un cordolo in una curva al limite.

Per tutte le altre cose, rimandiamo al changelog ufficiale.

Ricordiamo che Gran Turismo 7 è disponibile in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5.