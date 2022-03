Gran Turismo 7 come gira su PS4, PS4 Pro e PS5? Il confronto

Il lancio di Gran Turismo 7 è finalmente arrivato sul finire della settimana: il nuovo racing game simulativo di Polyphony Digital è infatti disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5, come progetto cross-gen, ovvero pensato per due console di generazioni diverse.

Naturalmente, da parte dei possessori di PS4 e PS4 Pro c'era il timore che il gioco fosse indietro dal punto di vista tecnico alla controparte per PS5: a fugare ogni dubbio ci pensa il solito Digital Foundry, che ha pubblicato un video confronto che rassicura gli utenti di qualsiasi console.

Gran Turismo 7: il video confronto tra PS4, PS4 Pro e PS5

Come è possibile vedere dal filmato soprastante, Gran Turismo 7 è un gioco che sa difendersi bene in ogni situazione. Il lavoro di ottimizzazione è senza dubbio eccellente e mira a sfruttare tutta la potenza possibile delle “vecchie” PS4 e PS4 Pro, andando comunque a mettere sotto sforzo anche la nuova PS5.

Parliamo di numeri: tutte le versioni del titolo girano a 60 FPS, accontentando in questo senso gli amanti del genere. Ovviamente, la differenza principale sta tutta nella risoluzione a schermo: se su PS5 abbiamo il 4K nativo, su PS4 Pro si “scende” fino a 1800p, mentre su PS4 bisogna “accontentarsi” dei 1080p. La console next-gen vanta anche una miglior pulizia dell'immagine, che risulta decisamente più “sporca” su PlayStation 4.

Altra grossa differenza è dettata dal sistema di illuminazione: se su PlayStation 5 siamo di fronte ad un impianto molto avanzato dal punto di vista tecnico, l'effetto è sicuramente più limitato su PS4 e PS4 Pro. Il discorso vale anche per ombre, effetti di luce volumetrica e texture.

Per ultimi, ma qui davvero era difficile aspettarsi diversamente, i caricamenti: su PS5 è tutto praticamente istantaneo, mentre su old-gen si arriva dai 30 ai 40 secondi. Merito da attribuire tutto all'SSD della nuova console.

Complessivamente, Digital Foundry ritiene che confrontare Gran Turismo 7 per PS4 Pro con la versione PS5 è come mettere di fianco a fianco un gioco PC con impostazioni basse/medie ad alte/ultra. Ciononostante, essendo un motore grafico nato proprio su PlayStation 4, resta comunque molto bello da vedere e soddisfacente se ancora non possedete la console next-gen.