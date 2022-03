Gran Turismo 7 è ancora offline: cosa succede? Problemi con la patch

Nella giornata di ieri, Sony e Polyphony Digital hanno pubblicato la patch 1.07 di Gran Turismo 7. Come vi abbiamo spiegato nel nostro articolo, l'aggiornamento doveva risolvere numerosi problemi, compreso il fastidioso bug riscontrato dagli utenti per alcuni patenti. A quasi 24 ore, però, il gioco è ancora incredibilmente offline.

Nel momento in cui scriviamo, circa le 9.30 del 18 marzo 2022, i server di Gran Turismo 7 sono inaccessibili, cosa che rende il gioco praticamente ingiocabile dato che è necessaria una connessione internet per utilizzare tutte le principali funzioni del titolo di corse. Dallo sviluppatore giapponese tutto tace, ma vi è la conferma che è sorto qualche grattacapo proprio dopo l'arrivo della nuova patch.

Gran Turismo 7 offline dopo la patch 1.07: cosa sta succedendo?

È una domanda a cui non riesce a rispondere neanche la stessa Polyphony Digital. La certezza, confermata dallo sviluppatore, è che la patch 1.07 abbia creato qualche problema che ha costretto il team ad estendere ulteriormente la manutenzione dei server normalmente prevista per l'applicazione degli aggiornamenti.

“A causa di un problema riscontrato nell'aggiornamento 1.07, estenderemo il periodo di manutenzione del server. Avviseremo tutti il prima possibile quando il processo sarà completato. Ci scusiamo per l'inconveniente e chiediamo la vostra pazienza mentre lavoriamo per risolvere il problema“.

In una situazione del genere, ovviamente, emergono tutti i limiti della scelta fatta da Polyphony Digital per Gran Turismo 7: per accedere a praticamente tutte le funzioni del gioco, salvo degli eventi rapidi che non hanno comunque effetto sulla progressione, è necessario che i server siano attivi e che sia presente una connessione a internet permanente.

Resta il fatto che in questo modo il titolo è praticamente inaccessibile per tutti da quasi 24 ore e non giungono per il momento notizie da parte del team di sviluppo, che nel frattempo deve affrontare anche le critiche degli appassionati per il peso eccessivo che hanno le microtransazioni sull'economia di gioco.

Gran Turismo 7 è disponibile per PS4 e PS5.