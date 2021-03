Un interessante smartwatch di Blitzwolf, brand garanzia per la vendita di wearable economici con ottimo equilibrio fra qualità e prezzo, che è anche in grado di funzionare come saturimetro e di stimare la pressione sanguigna. Ora su Amazon lo trovi in sconto a 23,99€ appena con spedizioni Prime.

Ottimo smartwatch a super prezzo su Amazon

Un wearable dal design sportivo, perfetto da abbinare a qualsiasi outfit. Un dispositivo al quale affidarti per registrare l’attività sportiva, ma anche per tenere sotto controllo la salute. Infatti, come anticipato, non manca il sensore per il battito cardiaco, ma anche la possibilità di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue e di stimare la pressione sanguigna.

Naturalmente, potrai affidarti a lui anche per tenere sotto controllo tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale avrai collegato il dispositivo attraverso il Bluetooth.

Insomma, un ottimo dispositivo, uno smartwatch completo che ora ti costa meno di un wearable di fascia bassa. Per averlo subito a 23,99€, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo e – prima di mettere il prodotto nel carrello – spuntare il coupon di 3€ per ottenere il prezzo migliore possibile.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

