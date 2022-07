GPS per auto e trovi la tua macchina OVUNQUE (-11%)

La tua auto non è dotata di un dispositivo GPS integrato e vuoi rimediare senza spendere troppo? Non ti rimane che approfittare della nuova offerta di Amazon, che ti permette di acquistare questo localizzatore GPS a soli 57,98€.

Il dispositivo è facile da utilizzare e include tutte le funzioni necessarie affinché tu possa localizzare il tuo veicolo ovunque si trovi e in tempo reale, con una precisione di posizionamento fino a 5 metri.

Venduto e spedito da Amazon, sarà a casa tua già domani se sei un abbonato Amazon Prime. In caso, puoi disporre della prova gratuita di 30 giorni quando preferisci.

GPS per auto: funzionalità e perché è utile averlo a bordo

Questo GPS per auto portatile è pratico e facile da installare oltre ad essere ricco di numerose caratteristiche. Per posizionarlo a bordo non devi far altro che sfruttare il potente magnete integrato: grazie alla batteria al litio da 5000mAh ti garantisce una lunga autonomia, con un funzionamento in stand-by che può arrivare fino a 90 giorni.

Con l’applicazione integrata puoi accedere a diverse possibilità: ad esempio, puoi impostare il dispositivo in modo da stabilire un’area sicura. Se questa viene lasciata, l’app invierà automaticamente un messaggio di avviso sul telefono cellulare e un SMS al numero autorizzato.

Il device funziona anche come pratico anti-furto, che è in grado di sentire se qualcuno sta provando ad entrare forzatamente nel tuo veicolo. Un messaggio ti avviserà immediatamente del pericolo, dandoti modo di intervenire. Tra le altre cose, è possibile impostare un allarme di eccesso di velocità, così da evitare eventuali multe, o visualizzare lo storico dei tragitti effettuati fino a 6 mesi.

Tutto questo può essere tuo ad un prezzo veramente irrisorio: solo 57,98€ per un dispositivo capace di dormire sonni tranquilli sulla tua auto e sui veicoli che intendi proteggere.

