Govee è anche una lampadina smart: PREZZO DA PAURA

Se vuoi trasformare la tua casa con una spesa minima allora non puoi non acquistare una serie di lampadine Smart. Questi piccoli oggetti sono veramente favolosi perché rendono la tua casa immediatamente intelligente e non richiedono chissà quale lavoro da parte tua. In particolar modo, hai la possibilità di acquistare quelle prodotte da Govee che sono un vero portento e costano appena €11,04 l'una grazie alla promozione in corso su Amazon.

Io se fossi in te non me le farei scappare anche perché con le spedizioni prime e garantite non solo le ricevi in tempi rapidissimi ma non paghi neanche costi aggiuntivi.

Lampadina Smart: i segreti di questo modello di Govee

Tra le migliori lampadine Smart sul mercato quelle che ti sto presentando non possono non essere inserite in classifica. Infatti sono nate da chiunque di acquisti perché su di loro ci si può fare affidamento ad occhi chiusi.

Tra le loro caratteristiche principali ti cito che posseggono un attacco di tipo E27 che le rende praticamente universali. In più non solo sono compatibili con l'applicazione per smartphone ma grazie agli assistenti vocali del calibro di Amazon Alexa e Google Assistant le gestici anche con un solo comando vocale.

Non ti preoccupare perché tra le loro funzioni rientrano:

l'essere dimmerabili;

Impostazioni su varie tonalità di bianco;

Possibilità di scelta tra 16 milioni di colori disponibili in app.

Cosa aspetti ad acquistarle? In promozione su Amazon queste lampadine costano soltanto €11,04 l'una. Ti ricordo che con le spedizioni prime non paghi alcun costo aggiuntivo è in appena qualche giorno arrivano a casa tua per soddisfarti fin dal primo momento.