GoPro lancia HERO11 Black, con le varianti Creator Edition e Mini

GoPro lancia tre nuove action cam della gamma HERO11 . Parliamo di fotocamere con sensore più grande, supporto ai colori a 10 bit, campo visivo HyperView, stabilizzazione HyperSmooth 5.0, batteria maggiorata e non solo.

Il brand ha annunciato tre nuove fotocamere facenti parte della linea HERO11 Black: la standard, la Creator Edition e la Mini. Inoltre, con l’iscrizione al portale di GoPro si potrà ricevere la possibilità di godere degli highlight sul proprio device. Collegando la fotocamera alla corrente questa caricherà le clip sull’account cloud GoPro mediante l’app Quik. Analizziamo le tre camere nel dettaglio.

GoPro HERO11 Black: le caratteristiche

La prima si chiama Black, è potente e versatile; è il punto di riferimento per i professionisti e per gli appassionati di imaging.

La Creator Edition contiene una suite completa pensata per chi realizza vlog e clip cinematografiche nella maniera più semplice possibile. Design sottile e leggero. C’è un’impugnatura con tanti pulsanti e non manca nel packaging un microfono direzione opzionale, la porta per uno aggiutivo, un connettore HDMI per gli schermi esterni, un LED e due cold shoe per eventuali attacchi esterni.

La Mini infine, è piccola, offre le medesime prestazioni ma il form factor è minuto. Perfetta per chi cerca un prodotto piccolo senza troppi ingombri.

Grazie alla profondità colore a 10 bit da 1/1,9″ con 1 miliardo di colori, si possono registrare clip in 5,3K a 60 fps e foto da 27 Mpx nel modello Black. Si possono girare video in formato 8:7 in un campo verticale mai visto prima.

Con l’app invece, si possono fare scatti e clip in 9:16, per le storie dei vari social o in piena risoluzione per YouTube o la TV/Cinema. Citiamo poi la modalità HyperView, un campo visivo in 16:9 ultra wide per le riprese sulla bici, sugli sci e sugli sport estremi.

Non manca la tecnologia HyperSmooth 5.0, un nuovo obiettivo digitale, TimeWarp 3.0 a 5.3K, un inedito controllo con le impostazioni Pro, una batteria Enduro che serve per migliorare le performance alle temperature basse e/o moderate. Questa cella energetica arriva con la Black o con la Creator Edition, mentre è integrata nella Mini. Si possono fare live streaming con link privati e c’è il 50% di sconto su molti accessori.

La Black costa 449,98€ per chi è iscritto a GoPro e 549,99€ per tutti gli altri. La Creator Edition arriva a 659,90€ per gli iscritti e a 779,99€ per gli altri, mentre la Mini approderà non prima del 25 ottobre a 349,90€ per gli abbonati e a 449,99€ per tutti gli altri.

