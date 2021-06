La GoPro HERO9 Black si trova in offerta su Amazon a 399€, lo sconto del 7% corrisponde a oltre 30 euro di risparmio e consente al prodotto di raggiungere il minimo storico sul noto sito di e-commerce.

GoPro domina da sempre il settore delle action cam, la lunga lista di accessori compatibili rendono la GoPro HERO9 ideale per qualsiasi utilizzo, puoi attaccarla al manubrio della mountain bike, posizionarla sul tettuccio di un auto o portarla con te durante le immersioni subacquee. Sport estremi, viaggi in moto ed escursioni sono l’abitat naturale di GoPro HERO9 Black.

Rispetto alla precedente versione, la HERO9 guadagna un display frontale, per inquadrarsi al meglio durante le riprese selfie. La risoluzione massima raggiunge il 5K a 30fps e il sensore fotografico passa da 12 a 24 megapixel, per catturare immagini ancora più nitide e luminose. Inoltre è stato aggiornato il sistema di stabilizzazione ottica, che migliora sensibilmente rispetto alla precedente HERO8.

Oggi è possibile acquistare una GoPro HERO9 in offerta su Amazon a 399€, si tratta del prezzo più basso di sempre per la miglior action cam in commercio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica