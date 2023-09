GoPro HERO12 Black UFFICIALE: video in 5,3K e super batteria

Occhi puntati su GoPro HERO12 Black, la nuovissima action camera che promette significativi miglioramenti nell’esperienza utente, ponendo particolare attenzione alle esigenze dei professionisti e dei content creator.

Questo modello è il diretto successore della HERO11 Black, presentata lo scorso anno, ed i passi in avanti in termini di autonomia in fase di utilizzo e qualità dell’immagine saranno evidenti fin dai primi momenti.

Caratteristiche e prezzo di GoPro HERO12 Black

La nuova HERO12 Black è estremamente resistente ed impermeabile fino ad una profondità di 10 metri. Grazie al suo design robusto, è in grado di affrontare qualsiasi ostacolo senza fermarsi mai, che si tratti di fango, neve o acqua. Inoltre, il copriobiettivo idrorepellente elimina gli indesiderati lens flare ed altri artefatti, garantendo foto e video ancora più sorprendenti.

Notevoli progressi anche per quanto riguarda la tecnologia HDR, che valorizza le immagini rendendole ancora più nitide, dinamiche e con colori realistici. Grazie alla action cam HERO12 Black potrai registrare splendidi video in 5,3K, con una risoluzione di molto più elevata rispetto ai tradizionali 4K e 1080p. Inoltre, la fotocamera può scattare ottime foto a 27 MP.

Il sistema di stabilizzazione avanzata HyperSmooth 6.0 offre immagini eccezionali grazie al miglioramento di HyperSmooth AutoBoost: che tu stia pedalando, pattinando, sciando, inseguendo i tuoi bambini al parco o catturando fantastici scatti in soggettiva esplorando il mondo dal punto di vista del tuo animale domestico, anche i movimenti più scossi risulteranno estremamente fluidi.

Notizie più che positive per quanto riguarda l’autonomia, che dovrebbe risultare più che raddoppiata. HERO12 Black a 449,99€ ed il Mod per obiettivo MAX 2.0 con FOV di 177° e risoluzione 4K con 60fps a 109,99€ (87,99€ per gli iscritti a GoPro) sono disponibili per il pre-ordine su GoPro.com a partire da oggi ed arriveranno nei negozi di tutto il mondo a partire dal 13 settembre.

