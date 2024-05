GoPro HERO12 Black: MEGA sconto del 22% su Amazon

La GoPro HERO12 Black, attualmente in mega sconto del 22% su Amazon, è la videocamera perfetta per catturare ogni istante delle tue avventure con una qualità senza precedenti. Con un design robusto e impermeabile fino a 10 metri, questa action cam è pronta a seguire ogni tua sfida, sia che tu stia affrontando fango, neve o immersioni subacquee. Il copriobiettivo idrorepellente garantisce immagini cristalline, eliminando riflessi e artefatti indesiderati. Non perdere tempo e falla tua al prezzo speciale di soli 349,00 euro, anziché 449,99 euro.

GoPro HERO12 Black: impossibile resisterle con questo prezzo

Le prestazioni della GoPro HERO12 Black sono semplicemente incredibili. Grazie alla tecnologia HDR, offre video in 5,3K e 4K e foto eccezionali, catturando ogni dettaglio con colori realistici, sia in condizioni di ombra che di alta luminosità. Questa tecnologia consente di ottenere immagini dinamiche e nitide, rendendo ogni scatto un capolavoro.

La risoluzione dei video in 5,3K è sbalorditiva: con una risoluzione maggiore del 91% rispetto al 4K e del 665% rispetto al 1080p, HERO12 Black garantisce dettagli straordinariamente nitidi, perfetti per essere rivisti su grande schermo. Inoltre, la fotocamera scatta foto a 27 MP e, grazie all’app Quik GoPro, puoi estrarre immagini dai tuoi video con una risoluzione di 24,7 MP.

Un’altra caratteristica che distingue la GoPro HERO12 Black è la stabilizzazione HyperSmooth 6.0, premiata con un Emmy per i suoi sensori integrati e software di stabilizzazione. Questa tecnologia avanzata assicura riprese ultra fluide, anche nelle condizioni più estreme. Che tu stia pedalando, pattinando, sciando o semplicemente rincorrendo i tuoi bambini, HyperSmooth AutoBoost mantiene le tue riprese stabili con un ritaglio minimo dell’immagine, rendendo ogni video perfettamente fluido.

Nella confezione, oltre alla GoPro HERO12 Black, troverai una batteria Enduro, un supporto adesivo curvo, una fibbia di montaggio con vite di fissaggio e un cavo USB-C. Approfitta subito di questo affare su Amazon e acquistala al prezzo speciale di soli 349,00 euro, prima che sia troppo tardi.