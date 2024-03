GoPro HERO12 Black in offerta FOLLE su Amazon (-11%)

Stai già pensando alle tue prossime vacanze estive? Hai pensato a tutto ma non ad un buon dispositivo che ti possa aiutare ad immortalare tutti i momenti più belli e significativi che passerai al mare insieme alla tua famigli? Allora corri su Amazon e acquista subito la fantastica Action Cam GoPro HERO12 Black in offerta super, al prezzo di soli 399 euro invece di quasi 450 euro.

Ebbene si, grazie ad uno sconto a dir poco imperdibile dell’11%, questo eccezionale dispositivo sarà tuo al prezzo così basso. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di molti vantaggi, come ad esempio spedizione e reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costa aggiuntivi.

Se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento e potrai anche acquistare subito questa magnifica Action Cam e pagarla in comode rate con Cofidis al check out.

Perfetta in ogni suo dettaglio, grazie a questa GoPro avrai la possibilità di girare video eccezionali e avere una qualità delle immagini impeccabili, grazie alla tecnologia HDR per video (5,3K e 4K) e foto. Completamente impermeabile e più resistente che mai, questa Action Cam ti permetterà di arrivare fino ad 10 m di profondità, e non teme fango e neve, quindi è perfetta anche per le tue vacanze in montagna, mentre pratichi sci o snowboard.

Inoltre, il copriobiettivo idrorepellente ti permetterà di elimina anche i lens flare e altri artefatti indesiderati, i questo modo sia le tue foto che i video saranno ancora più sbalorditivi. Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa eccezionale GoPro HERO12 Black in offerta folle, al prezzo di soli 399 euro. Affrettati e non perdere altro tempo!