GoPro HERO11 Black: su Amazon raggiunge il prezzo pazzesco di 303€

Avete adocchiato da tempo la splendida action cam GoPro HERO11 Black, ma il costo vi è sempre sembrato proibitivo? Dopotutto stiamo parlando della migliore action cam sul mercato pertanto il prezzo è assolutamente giustificato, ma oggi su Amazon potreste acquistarla a un prezzo mai visto prima. Grazie a una promozione potreste acquistarla a soli 303,99 euro invece di 374,99 euro. Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per questa ottima action cam.

GoPro HERO11 Black: semplicemente la migliore

Con la GoPro HERO11 Black avrete la possibilità di condividere in automatico le vostre riprese sui social grazie al nuovo formato 8:7 estremamente versatile. Inoltre potrete realizzare riprese incredibili grazie a video girati in 5,3K, una risoluzione maggiore del 91% rispetto al 4K. Il tutto con una qualità mai vista prima sfruttando la pluripremiata tecnologia HyperSmooth, vincitrice del riconoscimento Emmy per la categoria “Sensori integrati e software di stabilizzazione”, ora ancora migliore grazie alla funzionalità Blocco dell’orizzonte.

Potrete liberare la vostra creatività con i nuovi effetti notturni (Star trail, Light painting e Scie luminose), grazie ai quali potete ottenere spettacolari scie luminose nel cielo notturno. Se poi amate cimentarti in sfide estreme, potrete portare con voi la GoPro HERO11 Black ovunque vogliate grazie alla sua impermeabilità al 100% e alla resistenza incredibile utile per riprendere scene memorabili. Infine la GoPro HERO11 Black è dotata di una rivoluzionaria batteria Enduro da 1.720 mAh che migliora notevolmente le prestazioni della fotocamera alle basse temperature e prolunga i tempi di registrazione fino al 38% a temperature moderate, rispetto alle precedenti batterie e fotocamere GoPro.

Approfittate della super offerta Amazon di queste ore: mettete ora nel carrello la GoPro HERO11 Black a soli 303,99 euro invece di 374,99 euro. L’offerta è destinata a durare poco pertanto sbrigatevi anche perché con Amazon Prime potrà essere vostra in pochi giorni senza ulteriori spese di spedizione e con Cofidis potrete acquistarla anche in comode rate a tasso zero.