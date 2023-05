GoPro Hero11 Black Mini in offerta: risoluzione 5,6K60 ad un prezzaccio da non farsi scappare

La GoPro HERO11 Black Mini è un’action cam che offre prestazioni elevate in un design più compatto e leggero rispetto a numerosi competitor. Attualmente disponibile su Amazon a 292,99€ invece di 449,99€, con uno sconto del 35%, rappresenta un’opzione interessante per chi desidera acquisire video di alta qualità durante le attività sportive e all’aperto.

La HERO11 Black Mini è in grado di registrare video ad alte prestazioni in 5,6K60, offrendo una qualità eccezionale delle immagini. La tecnologia di stabilizzazione video HyperSmooth 5.0 garantisce riprese fluide e prive di scosse, consentendo di catturare immagini nitide anche durante le attività più intense. Grazie alle dimensioni ridotte, questa action cam è ideale per le riprese in soggettiva (POV) quando montata su un casco o fissata al corpo. Il design compatto garantisce comfort e facilità di utilizzo durante le attività come il ciclismo, lo sci, il pattinaggio e altre attività sportive.

La HERO11 Black Mini è progettata per resistere alle condizioni atmosferiche più avverse. Il suo rivestimento esterno robusto è resistente all’acqua fino a 10 metri di profondità e può affrontare fango, neve e sporcizia senza problemi. La fotocamera è anche dotata di un copriobiettivo antigraffio facilmente sostituibile per un ulteriore livello di protezione. L’uso della HERO11 Black Mini è semplice grazie ai controlli intuitivi. Con un unico pulsante otturatore, è possibile accendere la fotocamera e iniziare a registrare video in 5,3K, la risoluzione più alta offerta da GoPro. È inoltre possibile regolare le impostazioni avanzate per personalizzare la qualità dell’immagine e altre opzioni.

Nella confezione sono inclusi la fotocamera HERO11 Black Mini, una custodia per il trasporto, un supporto adesivo curvo, una fibbia di montaggio con vite di fissaggio e un cavo USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati. Questi accessori consentono di utilizzare immediatamente la fotocamera in diverse situazioni e di proteggerla durante i trasporti. Non farti scappare l’opportunità di acquistare questa action cam di fascia premium ad un prezzo competitivo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.