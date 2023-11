GoPro HERO10 in offerta su Amazon: il prezzo scende a 279€

Se sei alla ricerca di una action camera avanzata con specifiche fenomenali, la GoPro HERO10 Black è la scelta perfetta per te. Con uno sconto del 7%, puoi ottenerla al prezzo speciale di 279,00€ anziché il prezzo medio di 299,00€.

La HERO10 Black è la GoPro più potente mai creata. Con il rivoluzionario chip GP2, questa action camera offre prestazioni raddoppiate. Puoi catturare video a 5,3K con una frequenza dei fotogrammi raddoppiata, foto da 23 MP e una stabilizzazione video HyperSmooth 4.0 in tutte le modalità. Inoltre, è connessa al cloud, quindi le tue riprese vengono caricate automaticamente non appena la colleghi all’alimentazione elettrica.

La HERO10 offre foto ad altissima risoluzione da 23 MP e video 5,3K a 60fps, garantendo una qualità eccezionale. Con una frequenza dei fotogrammi raddoppiata, puoi godere di video estremamente fluidi e la modalità Slo-Mo 8x a 2,7K cattura dettagli sorprendenti. Inoltre, puoi mettere in pausa i video e catturare fotogrammi da 15,8 MP dalle riprese a 5,3K.

Il nuovo schermo LCD frontale ti consente di inquadrare facilmente le tue immagini per vlog e selfie. I comandi touch sono rapidi e reattivi, mentre le funzionalità di live streaming e webcam sono fluide e semplici da utilizzare.

La HERO10 Black è robusta e completamente impermeabile fino a 10 metri di profondità. È costruita per resistere a qualsiasi avventura, che tu stia affrontando fango, neve o acqua. Il copriobiettivo resistente e antigraffio offre ulteriore protezione.

La GoPro HERO10 Black è l’action camera definitiva per chi cerca prestazioni eccezionali e versatilità. Approfitta dell’offerta speciale e aggiorna il tuo equipaggiamento per catturare le tue avventure in modo straordinario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.