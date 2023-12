GoPro Hero 10 Black: l'acquistate a soli 279€ e la ricevete prima di Natale

Siete alla ricerca di una action cam che vi possa accompagnare in ogni vostra avventura? Siete nel posto giusto perché potreste portarvi a casa una tra le migliori action cam in commercio disponibile a un prezzo davvero assurdo. Stiamo parlando della GoPro Hero 10 Black il cui prezzo crolla fino a 279 euro. Si tratta di un costo impensabile per un prodotto di tale qualità, pertanto sbrigatevi prima che possa terminare presto e ordinandola oggi potreste riceverla anche prima di Natale.

GoPro Hero 10 Black: caratteristiche principali

La GoPro Hero 10 Black è tra le migliori action cam prodotta dall’azienda e presenta il prestante chip GP2 in grado di catturare video a 5,3K a 60fps e foto da 23 MP con una frequenza dei fotogrammi raddoppiata, offrendo video straordinariamente fluidi e prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione. Senza dimenticare lo Slo-Mo 8x a 2,7K, e la possibilità di mettere in pausa i video ed estrarre fotogrammi da 15,8 MP dalle vostre riprese a 5,3K.

Inquadrare le vostre immagini per vlog e selfie è più facile che mai grazie allo schermo LCD frontale con dettagli impeccabili e una maggiore frequenza dei fotogrammi. Anche i comandi touch sono rapidissimi, quindi l’otturatore è più reattivo. I live streaming trasmessi con HERO10 Black sono più belli che mai, e la modalità webcam è fluida e facile da usare. Completamente impermeabile e più resistente che mai, HERO10 Black è all’altezza di qualsiasi avventura. La sua struttura robusta incassa i colpi e non vi abbandona mai, anche quando affrontate fango, neve o acqua (fino a 10 m di profondità). Il copriobiettivo, resistente e antigraffio, aggiunge un livello di protezione in più e può essere facilmente sostituito in caso di necessità.

Infine l’ampia batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1720 mAh vi garantisce energia in quantità, così potete scattare di più senza preoccuparvi di cambiare batteria. Cosa state aspettando? Solo per oggi questa meravigliosa action cam può essere vostra al prezzo di 279 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime e con Cofidis potreste anche pagarla in comode rate a tasso zero. Se state cercando un ottimo regalo da fare o da farvi, non perdete altro tempo!

