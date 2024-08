Google Week Unieuro: 5 prodotti Pixel in sconto da AVERE

Sul sito di Unieuro è partita la Google Week: una settimana di sconti tutta dedicata ai prodotti della grande G. Con questo articolo vogliamo segnalarti 5 esponenti del marchio Pixel in offerta che non puoi assolutamente lasciarti scappare. Cliccando il pulsante di seguito, invece, potrai accedere all’intera pagina di sconti dedicata alla Google Week, in modo da trovare ciò che è di tuo interesse.

La nostra prima segnalazione è Google Pixel 8: lo smartphone con fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e sistemi di sicurezza efficaci è tuo a 499 euro invece di 799.

Passiamo ad un altro smartphone, della generazione precedente: Google Pixel 7a può essere tuo a soli 349 euro invece di 498.

Cambiamo tipologia di prodotti e passiamo agli accessori con i potentissimi auricolari wireless in-ear Google Pixel Buds Pro che puoi acquistare a 99,99 euro invece di 229,90.

Molto interessante è anche lo sconto sul Google Pixel Watch 2, lo smartwatch con display AMOLED WiFi GPS a 249,90 euro invece di 399,90.

Chiudiamo la nostra selezione con il tablet Google Pixel con schermo da 10.9 pollici, 8GB di RAM, WIFi 6, 128GB di memoria interna che è tuo a 499,90 euro invece di 599,90.

Per tutti i prodotti qui segnalati puoi avere la consegna a domicilio e il pagamento in 3 rate tramite Klarna o PayPal, previa approvazione.