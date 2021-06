Google sta testando una nuova funzione che avvertirà gli utenti quando un risultato di ricerca è inaffidabile; questa misura rientra nella nuova politica della compagnia che mira a combattere attivamente e con ogni modo le fake news.

Google e il fact-checking: cos'è?

Il gigante dei motori di ricerca Google sta adottando misure per salvaguardare ulteriormente gli utenti dalle fonti di informazione poco affidabili o fasulle.

Nell'era delle notizie false, la società ha recentemente avviato un meccanismo di verifica dei fatti per accertare l'autenticità dei risultati di ricerca. Il fact-checking migliorerà ulteriormente la qualità delle informazioni a cui si accede tramite il sistema di BigG.

Tuttavia, tale meccanismo di verifica dei fatti non è efficace quando viene sommerso da notizie dell'ultima ora, rendendo difficile all'algoritmo stabilire la veridicità dei fonti e/o dei contenuti. In questo scenario, quando Google non può garantire l'autenticità di un elemento di ricerca, è stato segnalato che l'azienda avviserà l'utente con un pop-up. Una spiegazione seguirà quindi l'avviso, indicando che l'argomento che si sta cercando è fresco di giornata e non ci sono prove a sostegno della veridicità dell'articolo che si sta andando a leggere. Viene ribadito poi, che l'algoritmo di verifica dei fatti richiede tempo per stabilire la sicurezza delle fonti.

Come le piattaforme di social media Facebook e Twitter, Google sta inserendo meccanismi sotto forma di algoritmi di deep learning per frenare la diffusione di fake news all'interno della sua piattaforma. Inoltre, molti social media cercano sempre più di impedire che il loro software venga utilizzata come mezzo per diffondere notizie false e talvolta incendiarie.

Per i casi in cui non è possibile verificare rapidamente i risultati della ricerca, agli utenti verrà segnalato che i risultati della ricerca che stanno vedendo sono in rapida evoluzione. Google ha già confermato di aver iniziato i test solo una settimana fa. Il messaggio sta attualmente spuntando in pochissime ricerche, principalmente sullo sviluppo di storie e argomenti di tendenza.

Ricordiamo che il colosso di Mountain View è la più grande società di motori di ricerca al mondo e spera che la presentazione di questa nuova funzionalità rafforzi ulteriormente le prospettive dell'azienda. Questa ha continuato a migliorare la qualità del suo servizio con la sua difesa dell'alfabetizzazione alla ricerca. Recentemente è stato inoltre aggiunto il pulsante Informazioni volto a migliorare la qualità dei contenuti che si trovano nel sistema.

