Google TV: sta arrivando il supporto multi-utente

Google TV riceverà il supporto per più profili utente a partire dal mese prossimo; questo è quanto trapelato online in una recente indiscrezione pubblicata sul web.

Google TV: ecco i profili multipli

Quando aprite Netflix, si ottiene una pagina iniziale che mostra i diversi profili disponibili. È una funzionalità piuttosto carina, che gli utenti di Android TV (e Google TV) desiderano da secoli. Google ha ora rivelato che i profili personalizzati, noti anche come supporto multiutente, arriveranno presto sulla nuova piattaforma, già a partire dal prossimo mese.

L'anno scorso, BigG ha dichiarato che il supporto per più profili utente era una delle principali funzionalità che aveva in mente, ma non ha detto quando la funzione sarebbe stata disponibile. Tuttavia, all'epoca aveva rivelato che stava lavorando a un profilo per bambini che ha iniziato a essere distribuito agli utenti solo nel marzo di quest'anno.

I colleghi di The Verge sono stati informati da un portavoce dell'azienda che il supporto per più utenti con profili individuali sarà disponibile il prossimo mese su Chromecast di ultima generazione e su televisori di TCL e Sony alimentati da Google TV. Con profili individuali, consigli, watchlist e persino l'aiuto di Google Assistant saranno ancora più personalizzati. La compagnia ha anche rivelato che le app e le credenziali scaricate potranno essere utilizzate tra i profili. Non si fa menzione di profili in arrivo su Android TV.

Oltre al supporto multi-account, Google lancerà anche una funzione separata chiamata “schede visibili“. Si tratta di piccole schede informative che vengono visualizzate quando il televisore è inattivo. Gli utenti vedranno informazioni personalizzate come notizie, meteo e sport oltre a collegamenti a foto e podcast.

La fonte ha anche affermato che la nuova app remota mobile per Google TV annunciata il mese scorso per Android verrà presto aggiunta all'app Google Home per Android e iOS.