Google TV Nokia da 40 pollici: solo 219€ su Amazon | BEST BUY

Acquistare una nuova Smart TV economica diventa più semplice: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la Google TV di Nokia da 40 pollici con un prezzo scontato di 219 euro. Si tratta di un modello compatto, con pannello Full HD e con tutte le app dei principali servizi di intrattenimento da scaricare tramite il Play Store integrato. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google TV Nokia: è la Smart TV da prendere oggi

La Smart TV economica da comprare in questo momento non può che essere la Google TV da 40 pollici di Nokia. Si tratta di un modello dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che unisce un pannello di buona qualità e con risoluzione Full HD a una piattaforma smart, come la Google TV, che permette di sfruttare tutti i servizi e le app per l’intrattenimento domestico. La promozione in corso è, quindi, l’occasione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un modello conveniente e vantaggioso, ricco di funzionalità e che costi poco.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Google TV Nokia descritta in precedenza con un prezzo scontato di 219 euro. La consegna è gratuita e viene gestita direttamente da Amazon. Per accedere subito alla promozione è possibile premere sul box qui di sotto e poi aggiungere la TV al carrello per completare l’ordine. Il modello in offerta è, senza dubbio, il best buy di oggi.