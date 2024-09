Google TV da 65 pollici in offerta su Amazon: ora bastano 499€ (anche in 5 rate)

La scelta di una nuova Smart TV da 65 pollici passa per la valutazione della TCL 65V6B, modello di riferimento del mercato per rapporto qualità/prezzo. Si tratta di una Google TV ricca di funzionalità e acquistabile ora, grazie alla nuova offerta Amazon, con un prezzo scontato di 499 euro e con possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Google TV da 65 pollici: l’offerta giusta è su Amazon

La TCL 65V6B ha tutte le carte in regola per essere considerata come il best buy per gli utenti alla ricerca di una nuova Smart TV. Si tratta di un modello dotato di un pannello di qualità e di grandi dimensioni oltre che di una piattaforma software ricca di funzionalità e aggiornata. Il modello di TCL, infatti, può contare su di un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K a cui affianca la Google TV, piattaforma smart che permette l’accesso a tutte le app dei principali servizi di intrattenimento.

Con l’offerta Amazon in corso, è ora possibile acquistare la Google TV di TCL con un prezzo scontato di 499 euro e con possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. Si tratta di un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca della migliore Smart TV da comprare a meno di 500 euro. Per accedere allo sconto basta premere sul box riportato qui di sotto.