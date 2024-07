Google TV da 55 pollici in offerta a 329€ su Amazon: un BEST BUY del Prime Day

Il Prime Day di Amazon è l’occasione giusta per acquistare un nuovo televisore con un ottimo prezzo. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile, infatti, portarsi a casa l’ottimo TCL 55V6B con un prezzo scontato di 329 euro. Si tratta di un modello con Google TV e pannello 4K da 55 pollici che rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca del migliori TV per rapporto qualità/prezzo da prendere oggi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google TV da 55 pollici: l’offerta giusta è su Amazon

La Smart TV di TCL ora in offerta su Amazon è il vero best buy del momento per chi è alla ricerca di una nuova televisione da mettere in salotto. Il modello ha un pannello 4K da 55 pollici, con bordi ridotti al minimo e una qualità delle immagini molto elevate. C’è poi la piattaforma Google TV, con tutte le funzionalità avanzate sviluppate da Google, le app dei principali servizi di intrattenimento e la possibilità di utilizzare Google Assistant e Alexa.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Google TV di TCL con un prezzo scontato di 329 euro. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere poi la Smart TV al carrello. L’offerta è valida solo per un breve periodo. C’è sempre la consegna gratuita.