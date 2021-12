Su Google TV sono in arrivo centinaia di canali gratis da guardare tramite la piattaforma del colosso di Mountain View, senza spendere niente ma bensì sfruttando il classico sistema dei canali con contenuti pubblicitari. Il colosso di Mountain View ha stretto una collaborazione con Pluto TV per introdurre centinaia di canali gratis all'interno del tab Live su Google TV.

Canali TV gratis in arrivo su Google TV

I canali gratuiti da guardare sono direttamente consigliati all'interno del tab For You della piattaforma di Google, rendendo così più semplice la visione di tutti quei contenuti che non richiedono il pagamento di un abbonamento ma che invece si basano sul classico sistema della pubblicità. L'integrazione con Pluto TV sarà disponibile a tutti nelle prossime settimane, a partire dagli utenti residenti negli USA.

Ad oggi gli utenti muniti di una TV con Google TV hanno diverse modalità per guardare canali gratuiti: tramite YouTube con il tab Movies & Show – dove sono disponibili migliaia di film offerti con la pubblicità – oppure tramite le applicazioni disponibili all'interno del tab Apps di Google TV che permette di scaricare Tubi, Xumo e altre app per guardare film gratuiio.

Infine, oltre alle novità di oggi, il colosso hi-tech studierà nuove forme per offrire agli utenti contenuti gratuiti durante il 2022; la speranza è che l'azienda introdurrà queste novità anche per il nostro mercato.