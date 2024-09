Google TV cambia tutto: nel nuovo aggiornamento spazio anche a Gemini

È in arrivo un importante aggiornamento per Google TV, che porterà con sé una serie di nuove funzionalità volte a migliorare l’esperienza utente: dal nuovo pannello allo screensaver migliorato, fino alle nuove panoramiche di film e serie TV basate sulla tecnologia AI di Gemini.

Uno screensaver fatto… con l’AI

La novità più interessante è il nuovo pannello home di Google TV, che trasformerà il televisore in un hub centrale da cui è possibile controllare tutti i dispositivi smart home compatibili. Sarà quindi possibile, direttamente dal TV, regolare il termostato, visionare le telecamere di sicurezza, spegnere le luci e anche controllare chi è alla porta direttamente dalle notifiche, senza interrompere la visione del programma. Tutti i dispositivi sono compatibili anche con i comandi vocali di Gooogle.

Un’altra novità è lo screensaver Ambient che funziona, in poche parole, come un’AI generativa basandosi sulle descrizioni e richieste dell’utente. In alternativa, è possibile impostare un carosello di immagini estratte dall’account Google Photos: anche questa funzionalità sfrutta l’Intelligenza Artificiale, per creare immagini uniche aggiungendo un tocco artistico.

Per gli appassionati di sport, arriva una nuova pagina sportiva nella scheda “Per Te": qui convergeranno tutti i contenuti sportivi e sarò possibile trovare rapidamente partire in diretta e imminenti, ma anche ascoltare commenti sportivi, sfogliare gli highlights da YouTube e ricevere consigli personalizzati per rimanere sempre aggiornati sulle proprie squadre preferite.

Immagini

Gemini riassumerà film e programmi TV

Google viene incontro anche agli utenti più indecisi, introducendo panoramiche migliorate per film e programmi TV basaste su Gemini, che fornirà riepiloghi completi, recensioni del pubblico e descrizioni stagione per stagione. A proposito di contenuti, Google ha integrato a partire dallo scorso anno dei canali gratuiti, senza download o abbonamenti aggiuntivi. Google TV Freeplay, questo è il nome del servizio, ora si amplierà: saranno oltre 150 i canali disponibili.

L’aggiornamento si estende anche all’ecosistema hardware di Google TV. Oltre al recentissimo Google TV Streamer, il servizio del colosso americano è già presente su una gamma più ampia di dispositivi – tra cui le nuove TV Hisense e TCL, nonché sui proiettori di diversi marchi. Inoltre, Google è al lavoro per estenderne la portata in sempre più Paesi, tra cui Thailandia, Indonesia, Vietnam e Filippine.