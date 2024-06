Google TV aggiunge (in sordina) 10 nuovi canali gratuiti

Google TV ha lanciato un intero catalogo di canali gratuiti lo scorso anno e da allora non ha mai smesso di ampliarlo. Nei giorni scorsi, il colosso di Mountain View ha introdotto nuovi canali a cui poter accedere gratuitamente, 10 per la precisione, che portano il totale complessivo a oltre 130.

I canali cosiddetti FAST (Free Ad-Supported Television) di Google TV sono diventati uno dei punti principali della piattaforma. Sono ben 800 – tra cui spiccano Pluto TV, Plex e Haystack – quelli disponibili per gli utenti in streaming, tramite Chromecast, smart TV o app mobile, ma soltanto una parte sono veri e propri canali di Google. Al momento del lancio erano 77, mentre oggi si attestano a oltre 130.

Ecco i 10 nuovi canali di Google TV

I nuovi canali aggiunti a giugno 2024 coinvolgono un’ampia gamma di interessi. Si tratta di:

FilmRise Western , per gli appassionati dei film western classici

, per gli appassionati dei film western classici ION Plus , un canale di intrattenimento generale con una programmazione varia

, un canale di intrattenimento generale con una programmazione varia Johnny Carson TV , che presenta gli episodi classici del The Tonight Show con Johnny Carson

, che presenta gli episodi classici del The Tonight Show con Johnny Carson Noticias Telemundo Ahora , canale di notizie in lingua spagnola

, canale di notizie in lingua spagnola Property & Reno , per chi è interessato a migliorare e ristrutturare la propria casa

, per chi è interessato a migliorare e ristrutturare la propria casa Real Disaster Channel , documentari e programmi su disastri naturali e altri eventi della vita reale

, documentari e programmi su disastri naturali e altri eventi della vita reale Supermarket Sweep : un classico quiz show in cui i concorrenti gareggiano in un supermercato per vincere denaro e premi

: un classico quiz show in cui i concorrenti gareggiano in un supermercato per vincere denaro e premi The FBI Files , una serie di documentari su casi reali dell’FBI

, una serie di documentari su casi reali dell’FBI World’s Wildest Police Videos , ovvero un reality show con filmati di inseguimenti, arresti e altre attività delle forze dell’ordine da parte della polizia

, ovvero un reality show con filmati di inseguimenti, arresti e altre attività delle forze dell’ordine da parte della polizia Yahoo Finance, un canale di notizie economiche

Un’aggiunta in sordina, che porta il totale complessivo di canali gratuiti disponibili in Google TV a 132. Tutti i canali Google, visibili nella scheda “Live” della piattaforma, non richiedono l’installazione di app di terze parti per essere guardati, né di un abbonamento aggiuntivo. Non è ancora chiaro se e quando i 10 nuovi canali verranno resi disponibili anche in Italia.