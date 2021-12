Google manda in pensione un tool dopo 20 anni: ecco qual è

Google Toolbar arriva alla fine del suo ciclo di supporto dopo 20 anni, diventando così uno dei tool più longevi mai lanciato dal colosso di Mountain View. Lanciato quando ancora Google Chrome non era nemmeno nei pensieri del team di sviluppo di Google, Google Toolbar era un semplice add-on per Internet Explorer – sì, avete capito bene – che permetteva agli utenti di effettuare ricerche rapide sul motore di ricerca della compagnia.

Google Toolbar per Internet Explorer: stop al supporto dopo 20 anni

Anche la pagina ufficiale di Google dell'add-on svela che “Google Toolbar non è più disponibile alla installazione“, consigliando gli utenti a scaricare invece Google Chrome. Come dicevamo qualche riga più su, l'add-on per Internet Explorer facilitava la ricerca dei contenuti sul motore di ricerca senza navigare sul sito web di Google: non dobbiamo dimenticarci, infatti, che all'epoca la ricerca sul web non poteva essere effettuata direttamente dalla barra degli URL come oggi, ma era invece necessario visitare la pagina del motore di ricerca e da lì inserire la query di ricerca.

Google Toolbar integrava nativamente il blocco dei pop-up, Google Translate, il controllo ortografico e anche il riempimento delle query di ricerca. Per quanto l'add-on rappresenti ormai un vecchio reperto del web, è interessante notare come già 20 anni fa l'azienda di Mountain View aveva inserito alcune funzionalità ancora oggi piuttosto utilizzate – una su tutte l'integrazione con Google Translate.