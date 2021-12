Google Telefono: l'app chiede feedback per identificare i negozi

L'applicazione Google Telefono chiede feedback agli utenti per identificare i negozi, come si può notare dalle immagini nella galleria sottostante. La funzione, già da diverso tempo disponibile per gli svariati milioni di utenti che utilizzano l'applicazione di Google su Android, è pensata per aiutare il colosso di Mountain View a identificare meglio le chiamate da o verso un'azienda.

Google Telefono chiede feedback per identificare i negozi

In queste ore diversi utenti stanno notando la comparsa di un banner al di sotto di una chiamata recente proveniente da o verso un'azienda con la seguente frase: “Was this a business?“. Tappando su di esso, un pop-up mette in evidenza una nuova sezione dell'interfaccia dove l'utente può scegliere le varie tipologie di esercizi commerciali contemplati tra quelli disponibili su Google My Business.

Il pannello, suddiviso in due sezioni, è anche in grado di prevedere se la chiamata provenga da una specifica tipologia di attività commerciale, in questo caso del settore assicurativo. “I tuoi suggerimenti saranno controllati da Google per migliorare la funzione Caller ID“, si legge in calce al pop-up.

Con il passare del tempo, man mano che gli utenti aiuteranno Google a identificare la giusta categoria degli esercizi commerciali, sempre più persone avranno la possibilità di identificare fin da subito se la chiamata in arrivo proviene da questo o quel ramo commerciale.