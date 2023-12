Google Store: tantissime idee regalo con le OFFERTE di NATALE

Le migliori idee regalo ti stanno aspettando sul Google Store a prezzi decisamente convenienti. Approfitta subito delle Offerte di Natale per un regalo azzeccato o per rifarti il “guardaroba” tech. Qui trovi un regalo per tutti i tuoi cari e c’è spazio anche per uno o più regali per te. Pensa, acquistando subito un Pixel 8 Pro ricevi in regalo i Pixel Buds Pro del valore di 229 euro. Una promozione davvero incredibile e super vantaggiosa!

Google Store: trova il regalo giusto a prezzo perfetto

Sul Google Store hai la possibilità di trovare il regalo giusto a un prezzo perfetto. Dai un’occhiata alle Offerte di Natale e scopri tantissimi prodotti all’avanguardia per te e per chi ami. Come il FitBit Charge 6 a soli 159,95 euro. Inclusi hai 6 mesi di Fibit Premium. Davvero niente male. Indossa la comodità che tiene sotto controllo salute, allenamento e forma fisica in un’app tra le migliori sul mercato. Perfetto da regalare a chi ci tiene a forma fisica e benessere.

Invece, se vuoi trasformare la tua televisione in un centro smart di piattaforme streaming allora vai con il Chromecast con Google TV, ora tuo a partire da soli 39,99 euro. Una soluzione incredibile per vedere tutto ciò che ami senza dover cambiare televisore. Inoltre, collegando il tuo dispositivo, puoi trasmettere video e immagini dal tuo smartphone o tablet. Niente male vero? Questo e tanto altro ti sta aspettando. Approfittane ora, la consegna è prevista prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.