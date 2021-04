Google Stadia Pro è l’abbonamento premium del celebre servizio di game streaming, consente l’accesso ad una lista di giochi gratuiti in continuo aggiornamento. Ecco i nuovi titoli in arrivo a partire dal mese di maggio.

Trine 4: The Nightmare Prince – puzzle-platform con grafica 2.5D sviluppato da FrozenByte

– puzzle-platform con grafica 2.5D sviluppato da FrozenByte Hotline Miami 2: Wrong Number – secondo capitolo del celebre shooter con visuale dall’alto

– secondo capitolo del celebre shooter con visuale dall’alto Floor Kids – divertente rhythm game sul ballo, dallo stile grafico molto particolare

Oltre a questi 3, a partire dal 4 maggio si aggiungerà un quarto gioco misterioso che verrà svelato nel corso del prossimo This Week in Stadia, appuntamento settimanale con le novità del servizio di Google. Dal 1 maggio diversi giochi abbandoneranno la lista riservata agli abbonati: Enter the Gungeon, El Hijo, Lara Croft and the Guardian of Light e SteamWorld Heist.

Ricordiamo che da domenica 2 maggio a lunedì 10 maggio sarà possibile – per gli abbonati a Stadia Pro – accedere alla demo di Resident Evil Village, il nuovo capitolo della celebre saga. Google Stadia offre un mese di abbonamento Pro gratuito, dopo il quale il servizio si rinnova al costo di 9,99€ al mese.

Videogames