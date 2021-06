Il catalogo di Google Stadia continua ad espandersi, con nuovi giochi in arrivo a cadenza mensile e disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati a Stadia Pro. Da 1 luglio 2021 il servizio di game streaming offrirà agli abbonati 4 nuovi titoli, ovvero

Terraria

Moonlighter

The Darkside Detective

Street Power Football

Ai giochi in arrivo su Stadia Pro si affiancano diversi altri che abbandoneranno la piattaforma a partire dal prossimo mese, tra i quali troviamo Steamworld Dig, Ary & Secret of Seasons, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, PIKUNIKU e Resident Evil 7: Biohazard.

Ricordiamo che l'abbonamento Pro di Google Stadia garantisce – oltre che l'accesso a diversi giochi gratuiti – la possibilità di giocare in risoluzione 4K a 60 fps, con supporto all'HDR e Audio Surround 5.1. Resta possibile sfruttare il cloud gaming di Google anche senza abbonamento, acquistando i giochi tramite lo store e avviandoli in risoluzione FullHD a 60 fps. Inoltre l'app di Google Stadia è appena arrivata su moltissimi dispositivi con sistema Android TV, per giocare direttamente dal televisore connesso alla rete, senza necessità di collegare alcun dispositivo esterno.

Videogames