Google Stadia: il gaming sul cloud sbarca sulle smart TV LG

Google Stadia sbarca sulle smart TV a marchio LG. Il servizio realizzato da Big G per portare il gaming nelle mani di tutti eliminando la necessità di possedere un computer o una console, si espande ancora di più e in queste ore fa il salto su una vasta gamma di smart TV di LG. La novità, svelata ufficialmente dal colosso sudcoreano, offre così a milioni di utenti con smart TV LG di giocare a centinaia di giochi senza più doversi preoccupare di acquistare una TV compatibile.

Google Stadia sbarca sulle smart TV LG

Secondo le informazioni ufficiali rilasciate da LG, scopriamo che la disponibilità del servizio di cloud gaming di Google è disponibile sulle smart TV LG munite del sistema operativo webOS 5.0 e webOS 6.0. “Disponibile ora per il download su LG Content Store in tutti i 22 paesi in cui Stadia è attualmente disponibile – si legge nella nota ufficiale -, il negozio di Stadia offre oltre 200 giochi popolari come Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Assassin's Cree: Valhalla, Hitman 3, Baldur's Gate 3 e anche l'accesso a un elenco crescente di giochi e demo gratuiti, tutti riproducibili con un controller compatibile e senza bisogno di download.

Il pieno supporto a webOS 5.0 e webOS 6.0 significa che Google Stadia sarà disponibile su una vasta gamma di smart TV, idealmente tutte le televisioni commercializzate durante il 2020 e il 2021.