Google ha pubblicato una nuova offerta di lavoro, alla ricerca di un Product Manager da integrare nel team di Google Stadia. La nuova posizione si occuperà di allargare la lista di dispositivi compatibili con il servizio di game streaming, con uno sguardo attento al mondo delle TV.

Il recente arrivo di Stadia su AndroidTV ha entusiasmato i videogiocatori, ma i dispositivi dotati di questo sistema operativo sono in forte minoranza rispetto a tutte le Smart TV in commercio. L'intenzione del colosso americano potrebbe essere quella di estendere la compatibilità con Google Stadia anche alle TV dotate di sistemi operativi proprietari, consentendo un facile accesso al servizi0 a moltissimi altri utenti in giro per il mondo.

Entro fine anno, il primo sistema non-Google ad aggiungere il supporto a Stadia dovrebbe essere WebOS, integrato in tutte le TV LG di ultima generazione. Il passo successivo potrebbe essere l'arrivo del servizio sulle Smart TV Samsung e su Fire Stick TV. Se così fosse, il noto servizio di cloud gaming vedrebbe un'espansione non indifferente e un conseguente arrivo di nuova utenza sulla piattaforma.

Il rilancio di Google Stadia sembra nei piani del colosso di Mountain View, nonostante la scelta di chiudere definitivamente il team di sviluppo interno a pochi mesi dal lancio. Attendiamo ulteriori sviluppi nei prossimi mesi, nella speranza che Google non decida di dismettere del tutto il servizio, come già successo per altri progetti ambiziosi targati Big G.

Videogames