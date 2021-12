Google sta lavorando alla nuova generazione di Smart Glasses

Secondo quanto si apprende, sembra che Google stia davvero lavorando su dei nuovi intelligenti AR. La notizia è appena rivelta attraverso un nuovo progetto emerso in rete in queste ore.

Cosa sappiamo del nuovo paio di occhiali intelligenti AR di Google?

Negli ultimi anni, l'OEM di Mountain View ha notoriamente mantenuto segreto il suo lavoro sui prodotti basati sulla realtà aumentata. La situazione ha iniziato a cambiare di recente, mentre un nuovo report di oggi fornisce una conferma esplicita al fatto che “Google sta lavorando ad una nuova iterazione di occhiali intelligenti”.

Il New York Times ha affermato – poche ore fa – esplicitamente che BigG sta “sviluppando un nuovo progetto“. Il Times suggerisce che questo ultimo progetto sia stato il risultato dell'acquisizione di North dello scorso anno. Purtroppo questi sono i soli dettagli che conosciamo e la società si rifiuta di commentare ulteriormente.

Pertanto, non è chiaro se Google abbia intenzione di rilasciare un headset provvisorio o se si voglia focalizzare su un nuovo paio di smart glasses.

Contestualmente a ciò, si dice che il primo visore Apple del prossimo anno sia un gadget per realtà mista che può essere utilizzato per lo sviluppo AR oltre alla realtà virtuale attraverso l'uso di una telecamera pass-through in cui gli utenti possono visualizzare il mondo reale mediante un feed video. Non di meno, Meta sta lavorando in modo simile con il Project Cambria per il 2022.

Quando Google ha acquisito North nel giugno del 2020, la società canadese aveva già smesso di vendere Focals 1.0 e ha deciso di cancellare il Focals 2.0. Vari lead e ingegneri della start-up fanno ora parte della divisione “Dispositivi e servizi di Google”, sono responsabili dei Pixel, degli speaker Nest e altro. Questo posizionamento organizzativo ha senso prima del rilascio di un eventuale prodotto di consumo innovativo.