Google sta lavorando ad un nuovo smartphone pieghevole (RUMOR)

Google pare che stia lavorando ad un nuovo smartphone pieghevole; in queste ore è trapelata un’interessantissima indiscrezione che rivela la presenza di un foldable americano ancora sconosciuto avente nome in codice “Comet“. A riportare i dati ci ha pensato il giornale di 9to5Google.

Google: cosa sappiamo del nuovo pieghevole in arrivo?

Di fatto, 9to5Google ha decompilato l’ultima iterazione dell’app degli auricolari Pixel Buds e ha scoperto che viene menzionato un dispositivo pieghevole mai visto prima e avente nome in codice “Comet”. Non sappiamo se questo sarà un foldable “low-cost”, se sarà l’erede dell’attuale Pixel Fold o se, addirittura, sarà un clamshell pieghevole. Di fatto, il precedente device che si piega, uscito a maggio ma mai arrivato in Italia, aveva nome in codice “Passport” ma in seguito è stato rinominato “Felix” visto che è stato dotato del medesimo processore di Pixel 7.

Apprendiamo perfino che Pixel 8 e 8 Pro invece, prossimi al debutto internazionale, hanno come nome in codice “Shiba” e “Husky”, mentre per i terminali next-gen del 2024 scopriamo che questi disporranno di nomi in codice che fanno riferimento ai rettili: “Komodo” e “Caiman”.

Giusto come “remind me”, segnaliamo che Pixel Fold è arrivato sul mercato nel mese di maggio 2023 ma è giunto solo in alcuni paesi selezionati. Ad esempio, in Italia l’azienda ha scelto di non commercializzarlo: è possibile però che il nuovo prodotto possa venir distribuito a lungo raggio. Ad oggi sono solo supposizioni e rumor che vi invitiamo a prendere con “un pizzico di sale”. Restate connessi con noi per restare aggiornati.

Fra pochissime ore la compagnia toglierà i veli alla line-up Pixel 8 e al Pixel Watch 2, lo smartwatch di seconda generazione. Questi dispositivi dovrebbero arrivare anche da noi. Vi aggiorneremo su tutti i dettagli nel corso della giornata di domani.

