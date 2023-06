Google Pixel Fold: i segreti dietro il primo pieghevole di BigG

In queste ore è comparsa in rete un’intervista esclusiva agli ingegneri di casa Google, condotta dagli esperti di Engadget. Il tema della discussione è stato il nuovo smartphone pieghevole Pixel Fold, ma andiamo con ordine.

La compagnia americana ha annunciato il terminale nel corso del suo Google I/O di maggio poche settimane or sono; il device è qui per sfidare i Big del mercato, anche se non è stato ancora commercializzato in tutto il mondo. Dall’intervista si apprende che, oltre a questo device, la società stava lavorando ad un altro pieghevole che però non ha mai visto la luce.

Google Pixel Fold: cosa è emerso?

Nel corso dell’intervista tenutasi ai microfoni di Engadget, i due Product Manager di Google hanno svelato nuovi dettagli relativi alla struttura del pieghevole Pixel Fold.

Nel corso dell’intervista apprendiamo che il device differisce moltissimo dal Galaxy Z Fold di Samsung; si parte dal form factor, decisamente più compatto con il prodotto di Google. Sembra molto simile all’OPPO Find N2, per intenderci. Hwong, uno dei due manager di BigG, riferisce che voleva rendere più utilizzabile il display esterno pertanto ha insistito per fare in modo di creare un gadget che sacrificasse le dimensioni per una maggiore usabilità ad una mano. L’idea è stata quella di fornire agli utenti un gadget che si potesse usare come un normalissimo dispositivo anche da chiuso.

Fra le altre cose, il product manager riferisce che si è posta molta attenzione a questi elementi: la cerniera, le cornici, la piega interna e il modulo fotografico, ma non solo. La casa di Mountain View ha ridotto lo spessore totale del dispositivo aumentando quindi le dimensioni dello schermo interno (oltre che quello esterno). Unitamente a ciò, si usa con facilità anche da piatto. Le cornici purtroppo sono generose ma è stata una scelta obbligata, anche per evitare la fragile tecnologia delle camere sotto lo schermo.

Voi cosa ne pensate di questo gioiello? Vi piacerebbe vederlo in Europa? Intanto vi segnaliamo che il Pixel 6a è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 346,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.