Google Search vi metterà in guardia dalle notizie non ancora verificate

La lotta alle fake news è una piaga che ci accompagna ormai da diversi anni: situazione di cui Google è ben cosciente. Per tale motivo si è reso necessario un intervento a supporto degli utenti che, giorno dopo giorno, cercano notizie ed informazioni sui più svariati temi facendo ricorso al web.

L'ultima novità di Google Search per contrastare le bufale

Big G ha quindi scelto di introdurre un ulteriore cambiamento per sottolineare l'affidabilità o meno di specifici risultati di ricerca in un determinato momento. A tal proposito, la stessa Google precisa quanto segue:

“Per supportarvi anche in questa situazione, abbiamo addestrato i nostri sistemi per riconoscere quando un argomento si sta diffondendo rapidamente ed alcune fonti non sono state ancora prese in considerazione. In tal caso, ti mostreremo immediatamente un avviso in Google Search, suggerendo di effettuare un controllo più tardi quando saranno disponibili ulteriori informazioni”.

Lo screenshot condiviso di seguito fornisce un'idea più chiara in merito a questa interessante novità:

Come si può notare, in alto rispetto ai risultati di ricerca inizierà a comparire un messaggio che informa i lettori su quanto appena specificato. Tale implementazione è ancora in fase di rilascio ma, a breve, tutti gli utilizzatori di Google Search dovrebbero essere in grado di visualizzare l'avviso nel momento stesso in cui si dovessero effettuare particolari ricerche.