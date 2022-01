Google Search: nuova grafica per la ricerca di immagini su smartphone

Google Search sta testando un nuovo design per la ricerca delle immagini. L'interfaccia utente aggiornata incorpora nuovi elementi che sono in linea con il Material You e funzionano anche con il sistema dei temi dinamici su Android 12.

Google Search si rifà il look, almeno per quanto riguarda la ricerca delle immagini

Secondo 9to5Google, la nuova interfaccia utente del visualizzatore di immagini ha iniziato ad essere implementata per alcuni utenti sia nella versione web mobile e sia all'interno dell'app Android. Tuttavia, non è ancora disponibile a livello globale. Gli screenshot che condividiamo di seguito mettono in chiaro quali siano le differenze da un punto di vista estetico:

Le anteprime delle immagini occupano ancora la metà superiore dello schermo. Tuttavia, il nome del sito e la favicon sono mostrati in una pillola nell'angolo in alto a sinistra dell'anteprima. Il pulsante “X” per chiudere l'anteprima è stato spostato in alto a destra ed ha accanto un pulsante menu a tre punti, che ospita le opzioni Condividi e Segnalibro.

Il nome della pagina web e il titolo dell'articolo sono molto più grandi nel layout ridisegnato, ma appaiono ancora sotto l'anteprima dell'immagine. Il pulsante “Visita”, tuttavia, è stato spostato nell'angolo in basso a destra e, insieme ai restanti elementi dell'interfaccia utente sotto l'anteprima, segue il sistema dei temi dinamici su Android 12.

Infine, le immagini correlate scorrevoli sono adesso mostrate in un carosello che puoi espandere, mentre il pulsante Google Lens trova collocazione nell'angolo in basso a sinistra. Google, per ora, non ha condiviso informazioni circa la disponibilità della nuova interfaccia per tutti gli utenti: ovviamente, vi terremo aggiornati.