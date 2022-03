Google rimuove (di nuovo) una voce utile dal Play Store

Google Play Store è una delle applicazioni più importanti su ogni dispositivo Android – forse la più importante di tutte -, e di conseguenza ogni piccola novità introdotta da Google ha un impatto immediato su miliardi di utenti in tutto il mondo.

In queste ore si è scoperto che il team di sviluppo del colosso di Mountain View ha nuovamente introdotto un cambiamento al Play Store che aveva già reso operativo per un breve periodo di tempo: la rimozione della voce “Data aggiornamento” dal pannello “Info app” dello store digitale.

Google ha rimosso la voce “Data aggiornamento” dal Play Store

Normalmente, infatti, quando si visualizza un'applicazione all'interno del Play Store è possibile accedere al pannello sopracitato per scoprire alcune importanti informazioni su di essa: la dimensione del file da scaricare, il nome dell'azienda o dello sviluppatore, la versione minima di Android necessaria per poterla utilizzare e anche l'ultima data di aggiornamento.

Non si sa se per colpa di un bug o di una decisione presa dal team di sviluppo del Play Store, in queste ore è stata (quasi) completamente rimossa la voce Data aggiornamento dal pannello: al momento è presente solo su qualche app come Google Chat, ma non per tutte le altre. Come sottolineano i colleghi di 9to5Google, che si sono accorti per prima della novità, la voce era in realtà molto utile e importante.

Tramite essa, infatti, gli utenti hanno la possibilità di controllare rapidamente non solo quando è stata aggiornata l'ultima volta, ma possono valutare con maggiore sicurezza se ha senso spendere dei soldi per acquistarla (in caso fosse a pagamento). Acquistereste mai un'applicazione che ha ricevuto l'ultimo aggiornamento un anno fa?

In attesa di avere maggiori informazioni da parte di Google, gli utenti interessati a scoprire l'ultima data di aggiornamento di un'app possono ancora controllarla tramite la versione web del Play Store.