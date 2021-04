Google Podcasts è la prima app per podcast a raggiungere oltre 100 milioni di download all’interno del Play Store. Per chi non lo sapesse, questo è solo uno dei tanti servizi gratuiti offerti dal colosso di Mountain View. Ha debuttato come applicazione stand-alone per device Android nel giugno 2018. Quasi tre anni dopo il suo lancio, l’app ha raggiunto un traguardo enorme che altri sviluppatori del settore non avrebbero mai potuto sognare.

Google Podcasts: 100 milioni di download

Nel novembre 2020, l’app Android di Google Podcasts è diventata la prima app per podcast a raggiungere 50 milioni di installazioni sul Play Store. Ora, solo circa cinque mesi dopo, questo numero è raddoppiato.

Di conseguenza, il software è la prima app per podcast in assoluto a raggiungere oltre 100 milioni di download sul Play Store. Per fare un confronto, la maggior parte delle altre app simili più popolari sono solo da circa 10 milioni di download a 1 milione. Vale la pena notare che stiamo parlando solo di app dedicate solo ai contenuti audio, non parliamo di piattaforme vere e proprie come Spotify o Amazon Music, non confondiamoci.

Quasi un anno dopo il rilascio dell’app Android di G-Podcasts, una versione web del servizio è stata annunciata al Google I / O 2019. Alla fine di quell’anno, l’app per Android non solo è stata ottimizzata con il Material Theme, ma si è anche dotata della Dark Mode.

Infine, è presente anche un’app per smartphone e tablet Apple iOS, ed è stata rilasciata soltanto nel mese di marzo dello scorso anno. In altre parole, il servizio di podcast gratuito di Google è disponibile su tutte le piattaforme popolari. Voi lo utilizzate o spaziate con altri servizi? Fatecelo sapere.

