Google: un'app è sfuggita al controllo e sta infettando molti dispositivi

Se pensate che il Play Store di Google sia un posto sicuro dal quale scaricare qualsiasi applicazione vi piaccia, beh, vi state sbagliando di grosso. Purtroppo infatti non è la prima volta che applicazioni malevole e pericolose riescono a superare ed eludere i sistemi di sicurezza Play Protect infettando così i dispositivi di tutti quegli utenti che le hanno scaricate e installate. Una cosa simile è successa pochissimi giorni fa quando si è scoperto che un'app è sfuggita al controllo di Google finendo così sul Play Store. Il problema è che questa applicazione nascondeva il pericoloso malware Joker ed è stata scaricata da oltre 500 mila utenti. Quindi anche tu potresti essere uno tra questi. Scopriamo insieme se il tuo dispositivo Android è in pericolo.

Color Message è l'app pericolosa che ha eluso la sicurezza del Google Play Store

Si chiama Color Message l'app che nascondeva al suo interno il pericolosissimo malware Joker. Per una serie di motivi tecnici, sui quali non ci soffermeremo in questo articolo, è riuscita a eludere i sistemi di sicurezza Play Protect e così finire sul Play Store di Google. Una situazione alquanto problematica dato che l'app non solo è stata scarica da oltre 500 mila utenti, ma aveva anche più di 1.800 recensioni quasi tutte positive.

Attualmente l'applicazione malevola sembra sia stata eliminata da Google, ma il problema rimane nei 500.000 download. Se anche tu hai scaricato questa app è importantissimo eliminarla disinstallandola dal tuo dispositivo Android. Inoltre sarebbe bene anche procedere con un ripristino ai dati di fabbrica così da scongiurare qualsiasi pericolo, limitando i danni che Joker avrebbe già potuto causare.

Color Message era un'applicazione solitamente utilizzata per mandare immagini ed emoji tramite SMS o tramite le chat di WhatsApp, Telegram e altre applicazioni di messaggistica istantanea. Ad aver scoperto che questa non era l'applicazione che diceva di essere, ma nascondeva Joker, è stata Pradeo, azienda esperta in cybersecurity.