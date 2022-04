Google Play Protect segnala come dannosa YouTube Vanced Manager

Pare proprio che a Google non vada giù YouTube Vanced Manager. Infatti, recentemente gli utenti che l'avevano installata sul proprio dispositivo Android hanno ricevuto alcune notifiche da Play Protect proprio in merito a quest'app segnalata come “dannosa” e che “mette a rischio il tuo dispositivo“.

Prima di scendere nei particolari, per comprendere meglio la vicenda, dobbiamo spendere due parole per descrivere YouTube Vanced Manager. Questa applicazione, prima disponibile sul Google Play Store, permette a qualsiasi utente la installi di rimuovere le pubblicità che compaiono durante la visualizzazione di contenuti su YouTube.

Ovviamente, questa app serve proprio per evitare di sottoscrivere la versione premium di YouTube, a pagamento, e avere perciò lo stesso risultato gratuitamente, senza abbonamento mensile. Sembra evidente che Google abbia concluso una guerra iniziata con questo progetto proprio perché sempre più utenti, installando YouTube Vanced Manager, non sentivano l'esigenza di pagare il colosso di Mountain View per rimuovere la pubblicità su YouTube.

Google Play Protect blocca definitivamente YouTube Vanced Manager sul Play Store

Google Play Protect è un sistema di sicurezza installato sulla maggior parte dei dispositivi Android in commercio. Attraverso una tecnologia complessa è in grado di rilevare app dannose, solitamente prima che un utente possa installarle. Tuttavia, ultimamente con una maggiore frequenza, succede che alcune applicazioni malevoli riescano ad aggirare questo sistema.

Ad esempio, i primi giorni di marzo 2022, sul Google Play Store si aggirava indisturbato un antivirus che nascondeva un virus. Questo può succedere perché a volte alcune app cambiano sviluppatore in corsa e quello nuovo potrebbe nascondere un team di cybercriminali che realizzano un aggiornamento dell'app consentente malware, trojan o virus.

Ma è questo il caso di YouTube Vanced Manager? A quanto pare sembra proprio di no. Infatti, seguendo la cronologia di questa lotta serrata, culminata con il ban dal Play Store, Google aveva già interrotto la fruizione di questa app all'inizio di marzo 2022 e non perché pericolosa. Le sue funzionalità però sono rimaste attive fino a quando YouTube non ha modificato le sue API.

Ora YouTube Vanced Manager è stata segnalata dal Play Protect come applicazione dannosa. Ricordiamo che YouTube Vanced Manager funge come una sorta di “app store” per installare il sistema Vanced e, in seguito, mantenerlo aggiornato. Tuttavia, attualmente non è più fruibile dal Google Play Store.

L'idea che molti si sono fatti è che a Google non piace perdere possibili introiti dall'abbonamento a YouTube Premium. Perciò, cercando di mettere ordine in questo, ha deciso di bloccare YouTube Vanced Manager per non consentire agli utenti di rimuovere le pubblicità dalla sua piattaforma di streaming on demand senza sottoscrivere la versione premium al costo.