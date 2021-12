Google lancia la bomba: Play Giochi in arrivo su Windows nel 2022

Durante i Games Awards di quest'anno nessuno si aspettava un annuncio da parte di Google; anzi, nessuno si aspettava proprio che il colosso di Mountain View prendesse il palco per svelare qualcosa legato al mondo del gaming. Invece, l'azienda americana ha svelato che Google Play Giochi è in arrivo su Windows nel 2022. Chi ama smanettare sa benissimo che i giochi Android sono già da tempo eseguibili sulle macchine Windows sfruttando soluzioni alternative come Bluestacks o Android x86, ma la soluzione messa in piedi dall'azienda ha dalla sua il pieno supporto ufficiale del team che lavora a Play Games.

Google Play Giochi è in arrivo su Windows

La compagnia non si è sbilanciata troppo sui dettagli relativi all'arrivo dell'hub digitale dei videogame Android su Windows, ma Greg Hartrell, Product Director of Games on Android e Google Play, ha confermato a The Verge che “Questo prodotto creato da Google porta il meglio di Google Play Games su più laptop e desktop. Siamo entusiasti di espandere la nostra piattaforma affinché i giocatori possano divertirsi di più con i loro giochi Android preferiti.”

Come dicevamo i dettagli circa l'arrivo di Google Play Giochi su Windows sono ancora piuttosto scarsi, ma abbiamo la certezza che la soluzione messa in piedi dal team di sviluppo è stata realizzata senza sfruttare tecnologie preesistenti di Microsoft, Bluestacks o altri; si tratta in tutto e per tutto di tecnologia Google. Tutti i giochi Android eseguiti su Windows saranno avviati in locale (e non dal cloud), supporteranno nativamente Windows 10 e le versioni superiori e godranno anche del pieno supporto ai Play Services.