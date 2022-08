Google Play: attenzione a questo PDF Reader, è molto pericoloso

Oggigiorno la sicurezza è importantissima sia quando utilizziamo un PC sia quando ci serviamo del nostro smartphone. Infatti da questo piccolo dispositivo tascabile possono arrivare pericoli impensabili con conseguenze parecchio fastidiose proprio dal Google Play Store.

Non è la prima volta che nel Google Play Store si insinuano app infette contenenti malware o trojan capaci di installarsi sui device mobili all’insaputa degli utenti. Tuttavia, questa volta si tratta di un altro pericolo proveniente dall’app PDF Reader.

Sì, perché non sono solo i virus informatici a essere pericolosi, ma anche le pubblicità. Difatti, questo noto lettore PDF, con oltre un milione di download, “mostra annunci pubblicitari a schermo interno in modo molto aggressivo“.

Ad aver scovato questo adware sono stati i ricercatori di MalwarebytesLABS. In una nota ufficiale, pubblicata sul sito della società esperta in cybersecurity e privacy, gli esperti che hanno condotto questa ricerca hanno spiegato:

Ci sono molti buoni lettori PDF su Google Play. Tuttavia, questo ha alcune stranezze che segnalano bandiere rosse direttamente dalla descrizione del Google Play Store.

Nota la classificazione dei contenuti per adulti 17+ . Per quale motivo un lettore PDF ha bisogno di un pubblico maturo? Un altro indizio che qualcosa non va è il nome dello sviluppatore dei giochi Fairy.

Google Play Store: se hai installato PDF Reader ecco cosa puoi fare

Purtroppo incappare in queste app malevole nel Google Play Store non è così difficile. Molto spesso, nella foga di trovare un’app giusta a un determinato scopo, ci lasciamo convincere dal numero di download, dalla descrizione dell’app e dalle prime recensioni positive che troviamo.

Perciò, se anche tu hai installato PDF Reader sul tuo smartphone Android, ecco il modo efficace per risolvere il problema. Ci sono due percorsi che puoi scegliere. Il primo, fai da te, è quello di andare sulle informazioni dell’app in questione e disinstallarla dal dispositivo.

Il secondo, invece, è installare AVG Antivirus per Android e utilizzare lo scanner gratuito per rimuovere PDF Reader completamente. Questo procedimento ti eviterà di dover procedere con il ripristino di fabbrica del dispositivo.

Tale operazione potrebbe essere necessaria perché, non utilizzando uno strumento specifico come AVG Antivirus, alcuni ospiti indesiderati quali malware, trojan, spyware o ransomware, potrebbero essersi intrufolati tramite un annuncio invasivo a tutto schermo selezionato per sbaglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.