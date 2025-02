Google Pixel Watch: ricarica adattiva in arrivo per preservare la batteria?

Google potrebbe a breve implementare la funzionalità della ricarica adattiva anche a bordo dei suoi smartwatch, attingendo a piene mani dagli smartphone Pixel.

Questa feature, progettata per prolungare la vita utile della batteria, memorizza le abitudini di ricarica dell’utente e ritarda il raggiungimento del 100% di carica fino a poco prima che lo smartphone Pixel venga scollegato.

Tale sistema, anche nel caso dei Pixel Watch, contribuirebbe a ridurre lo stato di usura della batteria, soprattutto pensando a coloro che di frequente lasciano i device in carica per lunghi periodi, ad esempio durante la notte.

Quando arriverà la ricarica adattiva sui Pixel Watch

Le prime tracce di questa novità sono state scoperte nell’ultima release dell’app Pixel Watch Management Service (versione 2024.10.14.685782837), in cui emergono stringhe di codice ed un’autorizzazione appena aggiunta in riferimento alla ricarica adattiva. Sebbene manchino dettagli specifici riguardo a come questa funzione verrà integrata sugli smartwatch, è probabile che Google decida di attuare un meccanismo simile a quello già visto sugli smartphone. In pratica, il Pixel Watch potrebbe sospendere la ricarica completa fino a pochi istanti prima in cui l’utente lo rimuoverebbe dal caricabatterie, ottimizzando così la salute a lungo termine della batteria.

Questa mossa di Google arriva in un momento in cui la durata e l’efficienza della batteria sono diventate priorità sempre più rilevanti per coloro che acquistano dispositivi indossabili come gli smartwatch. Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale per il rilascio di questa funzionalità, la sua integrazione potrebbe rappresentare un significativo miglioramento per i possessori di Pixel Watch. Come detto, resta solo da capire in che modo Google deciderà di implementare la suddetta feature e se questa sarà poi compatibile con tutti i modelli di Pixel Watch attualmente in circolazione: l’ipotesi più plausibile è che possa riguardare in principal modo le unità di prossima uscita, ma nulla è da escludere.