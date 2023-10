Google Pixel Watch ha il design del FUTURO e non solo, sconto TOP

Avrò visto troppi film sugli alieni ma quando guardo Google Pixel Watch non posso pensare altrimenti: ha un design unico e spaziale che lo rende per certo un prodotto da non perdere. Non è bello tutto ciò che luccica, questo smartwatch è anche pieno di risorse quindi al polso è un vero gioiello.

Con uno sconto del 14% andato online su Amazon hai la tua occasione. Se sei interessato collegati in pagina e fallo tuo, ti bastano appena 299€ risparmiando quasi 50 euro. Cosa aspetti? Acquistalo subito.

Delle spedizioni non ti preoccupare, come sempre sono sia gratuite che rapide in tutta Italia se hai Prime.

Google Pixel Watch: lo smartwatch di cui non fare a meno

Nero assoluto come il suo colore, ma al polso diventa una risorsa di cui non fare a meno. Google Pixel Watch ha praticamente tutto ciò che stai cercando a partire da un design unico nel suo genere e sempre elegante al tuo polso. In questo modo lo puoi indossare sempre senza doverne mai fare a meno.

Con display AMOLED per una visione perfetta in qualunque situazione, al suo interno ha sensori avanzati per analizzare il tuo benessere e non solo. Infatti puoi conoscere la frequenza cardiaca (Funzione ECG) ma anche i dati relativi al tuo allenamento. Sapere quante calorie hai bruciato, passi percorsi e tanto altro ancora non è mai stato così semplice.

Naturalmente al suo interno ha installato il sistema WearOS per cui usarlo è di una semplicità disarmante. Scorri nel menù per gestire aspetti della vita quotidiana come notifiche e chiamate. In più c’è una funzione da non sottovalutare ossia quella SOS che ti consente di chiamare aiuto con un solo gesto.

Grazie all’introduzione di Google Assistant, infine, non hai che preoccuparti.

Non perdere la tua occasione e porta subito a casa il tuo Google Pixel Watch ad appena 299€ con lo sconto in corso su Amazon.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.