Google Pixel Watch 2 si mostra online prima del lancio ufficiale

Google Pixel Watch 2 è sempre più vicino; il debutto della seconda generazione del wearable di BigG è previsto per il 4 ottobre. L’evento dedicato infatti, vedrà tantissime novità per la compagnia di Mountain View: oltre allo smartwatch, dovremmo fare la conoscenza di Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

In queste ore poi, è apparso in rete un video (prontamente cancellato subito dopo) che ha messo in risalto le caratteristiche del gadget indossabile di Google: cosa sappiamo ad oggi? Cerchiamo di fare chiarezza.

Come molti di voi sapranno, ci stiamo avvicinando al classico evento autunnale dell’azienda americana produttrice di Android; nel prossimo keynote dovremmo conoscere tanti nuovi device. L’hype è a mille, voi cosa aspettate?

Google Pixel Watch 2: le caratteristiche

Secondo le recenti indiscrezioni, sembra che Pixel Watch 2 disporrà di un design identico a quello del suo predecessore; sarà certificato IP68 contro acqua e polvere e sarà possibile immergerlo fino a 5 ATM. Inoltre, grazie alla sviluppatrice Kamila Wojciechowska, scopriamo anche che il nuovo dispositivo presenterà tantissime funzionalità esclusive.

In primo luogo ci sarà un sensore per la frequenza cardiaca multi-percorso sviluppato da Fitbit che servirà per avere una misurazione accurata e affidabile del monitoraggio del battito, anche durante gli esercizi fisici più intensi. Non mancherà il sensore per la misurazione della temperatura corporea e il wearable presenterà un cEDA per l’attività elettrodermica. Potrà rilevare il livello di stress nel corpo dell’utente attraverso un sistema di registrazione dell’umore. Non di meno, il Pixel Watch 2 vanterà features pensate per la sicurezza come, ad esempio, i contatti di emergenza, la posizione in tempo reale con i propri cari e molto altro ancora. Lo schermo del dispositivo dovrebbe supportare l’AOD e la batteria dovrebbe durare 24 ore con una singola carica. Ci saranno tantissimi cinturini e diverse colorazioni tra cui scegliere.

Intanto, se volete acquistare il modello di prima generazione, sappiate che è in sconto su Amazon al prezzo speciale di 364,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.