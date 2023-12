Google Pixel Watch 2 in offerta su Amazon: oggi risparmi il 17%

Il nuovo Google Pixel Watch 2 è uno smartwatch all’avanguardia, progettato per elevare la tua esperienza di monitoraggio fitness e benessere. Con un prezzo scontato del 17%, ora disponibile a 329,90€ anziché 399,00€, questo smartwatch offre una serie di funzionalità avanzate.

Il cuore di questa innovativa tecnologia è rappresentato da un sensore migliorato e dall’intelligenza artificiale di Google, offrendo un monitoraggio del battito cardiaco più preciso per il fitness e il benessere. Grazie alla funzionalità Risposta del corpo di Fitbit, l’orologio può identificare segni di stress, fornendo dati utili per un intervento tempestivo.

Il Google Pixel Watch 2 è dotato di un sensore integrato che rileva variazioni di temperatura, offrendo informazioni rilevanti sull’ambiente in cui dormi, sul ciclo mestruale e sui cambiamenti nel tuo stato di benessere complessivo.

Tra le funzionalità di sicurezza, spicca il rilevamento delle cadute, che può avvisare i servizi di emergenza in caso di brutta caduta. Se non rispondi, il sistema può automaticamente effettuare una chiamata di emergenza. Inoltre, l’opzione SOS emergenze consente al Pixel Watch 2 di avvisare rapidamente i tuoi contatti di fiducia o i numeri di pronto intervento nel caso in cui ti sentissi in pericolo.

L’orologio è anche dotato di un timer che puoi impostare durante attività come la corsa o una passeggiata solitaria. Nel caso in cui non rispondi dopo l’attivazione del timer, lo smartwatch invierà la tua posizione ai tuoi contatti più stretti, garantendo maggiore sicurezza durante le tue attività.

Con una cassa in alluminio e un cinturino sportivo azzurro, il Google Pixel Watch 2 è non solo una potente piattaforma di tracciamento fitness, ma anche un accessorio moderno e carismatico da tenere sempre al polso. Approfitta dell’offerta a tempo limitato di Amazon per acquistarlo ad un prezzo incredibilmente irresistibile!

