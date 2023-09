Google Pixel Watch 2 è in arrivo: cosa sappiamo del nuovo smartwatch?

In queste ore apprendiamo che Google Pixel Watch 2 è prossimo al debutto. Arriverà in moltissimi mercati internazionali, anche se noi speriamo sempre in una commercializzazione sul suolo italiano, visto che il primo modello non è mai giunto da noi. Da un teaser pubblicato su Twitter/X però, scopriamo quali saranno le probabili specifiche tecniche.

Piccola precisazione: in India verrà lanciato il 5 ottobre, mentre in USA e in Europa il giorno prima, ovvero il 4 ottobre, insieme alla line-up Pixel 8.

Google Pixel Watch 2: cosa sappiamo ad oggi?

Andiamo con ordine: un anno fa, il colosso di Mountain View ha presentato il suo primo smartwatch al grande pubblico. È arrivato in molti paesi, ma in India o in Italia no. Adesso le cose pare che stiano per cambiare. Considerando che Google ha fatto marcia indietro sull’India, ci aspettiamo una commercializzazione più completa per questo wearable. Ci sono buone possibilità di vederlo in Italia, dunque. Addirittura poi, l’azienda ha già aperto i preordini per la serie Pixel 8.

BigG ha poi annunciato che il Pixel Watch 2 sarà svelato in India il 5 ottobre. L’evento si terrà a New York il 4 del mese e sarà il classico I/O “Made by Google” che siamo abituati a conoscere con cadenza annuale. Verosimilmente lo smartwatch sarà venduto su Amazon (oltre che sullo store ufficiale) ma il prezzo è ad oggi sconosciuto.

Worth every minute of the wait 🤍 Meet the all-new #PixelWatch 2 on 5th October

Dal video teaser di 15 secondi condiviso dall’azienda vediamo il Pixel Watch 2 da tutti i lati; notiamo il medesimo design del modello precedente, con la corona digitale leggermente ridisegnata. C’è il classico pulsante fisico e un foro per il microfono. Lo schermo appare curvo e il meccanismo di aggancio al cinturino sembra essere invariato. Sarà resistente all’acqua fino a 5 ATM, con certificazione IP68. La risoluzione del display dovrebbe essere di 384 x 384 pixel; sotto la scocca dovrebbe presentare il processore Snapdragon W5+ Gen 1 coadiuvato da 2 GB di RAM. La batteria infine, sarà da 306 mAh. Dovrebbe supportare la connettività a banda ultra larga (UW).

