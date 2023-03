Google Pixel Tablet sarà il vero rivale di iPad (2022)?

In queste ore sono emersi nuovi interessantissimi dettagli relativi al primo vero tablet di casa Google; il dispositivo dovrebbe fare presto la sua comparsa online, ma cosa sappiamo di lui al momento?

Google Pixel 7: tutto quello che sappiamo

Da quel che leggiamo in rete, i prossimi dispositivi che arriveranno sul mercato (di casa Google, ovviamente) saranno il Pixel Fold e il Pixel Tablet. I fan del marchio li attendono da tantissimo tempo; pensate che il tablet è stato annunciato nell’ottobre dello scorso anno ma è ancora avvolto nel mistero. Nessuno sa quando arriverà sul mercato. Questo gadget, in particolare modo, sarà davvero unico perché sarà un prodotto pensato per l’uso domestico con tanto di stand per la ricarica che lo trasformerà in un super Nest Hub Max Ultra Pro Plus etc.

Tornando seri, grazie ad un insider del web, vediamo come sarà fatto questo famigerato stand. Sembra che si chiamerà “Charging Speaker Dock”. In prima istanza il suo design lo abbiamo visto durante l’evento “Made by Google” dello scorso anno, ma dopo quel momento non abbiamo saputo nulla più. Adesso il leak ci consente di dare un’occhiata da vicino al suddetto gadget.

Il tipster che ha condiviso il leak si chiama SnoopyTech che ha definito il gadget come “Pixel Tablet Stand”; richiama molto il supporto del Nest Hub e di fatto servirà proprio per trasformarlo in un mega Hub. Ci domandiamo se questo accessorio verrà venduto in confezione o se si dovrà acquistare in separata sede. Noi crediamo più la seconda, ma speriamo di sbagliarci.

Google Pixel Tablet Stand pic.twitter.com/YFH6tf9ooB — SnoopyTech (@_snoopytech_) March 23, 2023

Il device completo ad ogni modo, conterrà un display LCD IPS da 11 pollici, un processore Google Tensor G2, ci saranno 6 GB di memoria RAM e una fotocamera singola da 8 Megapixel. Anche la selfiecam sarà da 8 Mpx. Il tablet sembra promettere bene e sono in molti ad attenderlo.

