Google Pixel Tablet, già in super offerta: tuo a meno di 500€

Il Google Pixel Tablet è il tablet Android del momento, complice la possibilità di trasformarlo in uno smart screen (come il Google Nest Hub) usando la docking station ufficiale con casse integrate e funzionalità di ricarica. In Italia è arrivato da pochissimo, ma su Amazon è già il protagonista di un’offerta bomba: lo paghi 499€ e in omaggio e ottieni anche un paio di Pixel Buds A-Series in omaggio.

Equipaggiato con un display da 10,95 pollici con risoluzione 2560×1600 e un rapporto di aspetto 16:10, offre una buona esperienza visiva, sebbene non sia il più brillante o vibrante rispetto ai concorrenti di fascia alta. La scelta di Google per un pannello LCD contribuisce a mantenere i costi contenuti.

Il Pixel Tablet è alimentato dal processore Tensor G2 di Google, lo stesso utilizzato nei modelli Pixel 7, e viene fornito con 8 GB di RAM. Questa combinazione garantisce prestazioni fluide per la maggior parte delle attività quotidiane, inclusi multitasking e giochi.

Come anticipato, questo tablet ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri: è possibile collegarlo alla dock di ricarica con potenti altoparlanti integrati, così facendo lo trasformi in un utilissimo hub smart con Google Assistant con cui controllare tutti i tuoi device smart.

In termini di design, il tablet presenta una finitura soft-touch che offre una buona presa. Le dimensioni e il peso sono comparabili a quelli di altri tablet di fascia media, e il dispositivo è facile da trasportare grazie alla sua forma compatta e alla possibilità di essere agganciato saldamente al dock tramite magneti.

La durata della batteria è rispettabile, con circa 11 ore di streaming video a 1080p. Oltre al dock, potrai usare anche un normale cavo USB-C per ricaricare il tablet. A 499€ è da prendere assolutamente: non farti scappare questa offerta. E se desideri acquistarlo in bundle con la docking station, lo trovi in offerta a 599€ invece di 688€.