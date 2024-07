Google Pixel Tablet con base di ricarica: super sconto di 80€ per il Prime Day

Un ottimo tablet Android e un avanzato schermo smart con funzionalità di smart speaker. E’ questa la formula vincente del Google Pixel Tablet, che viene venduto assieme ad una base di ricarica che ne potenzia le funzionalità. Oggi è disponibile su Amazon a soli 469€, con un ottimo risparmio sul suo normale prezzo di 549€.

Il Google Pixel Tablet è stato progettato per offrire un’esperienza ibrida unica. Dotato di un display da 10,95 pollici con risoluzione di 2560×1600 pixel, offre una buona qualità dell’immagine, anche se limitato a un refresh rate di 60 Hz.

Il tablet è alimentato dal processore Google Tensor G2, lo stesso utilizzato nei recenti smartphone Pixel, che garantisce prestazioni fluide per la maggior parte delle applicazioni quotidiane e una buona gestione delle attività multitasking.

Non appena viene appoggiato sulla sua base di ricarica – inclusa in questa offerta -, il Pixel Tablet si trasforma in uno smart display. Questa base non solo mantiene il tablet carico, ma funge anche da stazione audio, migliorando l’esperienza di ascolto grazie ai potenti altoparlanti e microfoni integrati.

La modalità Hub permette di controllare dispositivi smart home, riprodurre contenuti multimediali e utilizzare Google Assistant. Il Pixel Tablet dispone di sensori da 8 MP sia sul retro che sul fronte, ottimi per effettuare qualche foto e partecipare alle videochiamate.

Con l’offerta attuale di 469,00 €, il Google Pixel Tablet offre un rapporto prestazioni-prezzo formidabile. E’ l’unico tablet sul mercato ad offrire anche le funzionalità di un potente hub intelligente: non farti scappare questa offerta e acquistalo risparmiando!